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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol ortasında dayak kamerada!

        Yol ortasında dayak kamerada! Silah çekip, böyle tehdit etti

        Çankırı'da cadde ortasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vatandaşların gözleri önünde darp edildi. Olayda bir kişinin, cebinden çıkarttığı tabancayla kavga ettiği kişileri tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:56
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        Yol ortasında dayak kamerada!
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        Çankırı il merkezinde cadde üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan H.Y.Z. (26) ve H.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan H.A.'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapılırken, H.Y.Z. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayda bir kişinin cebinden çıkarttığı tabancayla kavga ettiği kişileri tehdit etmesi ve vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

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