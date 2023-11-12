Yol ortasında dayak kamerada!

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Çankırı il merkezinde cadde üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan H.Y.Z. (26) ve H.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan H.A.'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapılırken, H.Y.Z. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda bir kişinin cebinden çıkarttığı tabancayla kavga ettiği kişileri tehdit etmesi ve vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.