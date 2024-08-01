Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki dut ağacına çarpan motosikletin sürücüsü Soner Soy hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:25 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Kabazlı - Köseali Mahallesi yolunda meydana geldi.

        Köseali Mahallesi istikametine giden Soner Soy yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı.

        Kazada devrilen motosikletten savrulan Soy ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Soner Soy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Habertürk Anasayfa