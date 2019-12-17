İHA

Adana'da korkunç bir olay meydana geldi. Dün sabah 08.00 sıralarında, çalışmak için portakal bahçesine gidenler yol kenarında, battaniyenin altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

BOYNUNDA İP İZİ ÇIKTI

İHA'nın haberine göre, 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, ayakkabılarının da yol kenarına savrulduğunu tespit etti. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.