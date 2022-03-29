Yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Hanımın Çiftliği Mahallesi Battalgazi yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin incelemesinde tüfekle yaralı olduğu tespit edilen Enes Yıldırım'ın (34) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.