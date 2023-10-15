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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol kenarında ölü bulundu

        Yol kenarında ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

        Kayseri'de, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için hastane morguna kaldırılan gencin ölümüne ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:12
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        Yol kenarında ölü bulundu
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        Kayseri'nin develi ilçesinde yol kenarında erkeğe ait cansız beden bulundu.

        Kayseri-Develi karayolu yeni sanayi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarın ardından olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenin kişinin O.D. (22) olduğu tespit edildi.

        O.D.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

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