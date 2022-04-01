Malatya'daki cinayette 5 gözaltı

Malatya'da, Enes Yıldırım'ın (24) yol kenarında ölü olarak bulunması olayı ile ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.
28 Mart Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde olan cansız bedenin, 24 yaşındaki Enes Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi.
2 ADET SAHTE ARAÇ PLAKASI BULUNDU
Ekipler, çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu. Yapılan incelemelerin ardından Enes Yıldırım'ın cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ekiplerin cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin bulunması için başlattığı çalışmada, olayda kullanıldığı tespit edilen bir araç Sivas Caddesi üzerinde park halinde bulundu. M.Ç. tarafından olay günü gündüz saatlerinde kiralandığı öğrenilen aracın cinayetin işlendiği saatlerde olay yerinde bulunduğu, 23.45 sularında ise bölgede ayrıldığı belirlendi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.
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