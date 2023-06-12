Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Yol kenarında mola veren kamyoncunun feci sonu!

Feci kaza! Yol kenarında mola verdiği kamyondan inerken kamyon çarptı

Diyarbakır'da, yol kenarında mola veren domates yüklü kamyona, tavuk yüklü kamyon arkadan çarptı. Bu sırada aracından inmeye çalışan sürücü, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada, 2 kişi de yaralandı

Giriş: 12.06.2023 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Yol kenarında mola veren kamyoncunun feci sonu!
AA

Diyarbakır'da, kamyonun park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 50'nci kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, mola vermek için yol kenarında park eden domates yüklü kamyona, tavuk yüklü kamyon arkadan çarptı.

İNMEYE ÇALIŞIRKEN ALTINDA KALDI

Bu sırada araçtan inmeye çalışan sürücü, çarpmanın etkisiyle devrilen domates yüklü kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD EKİPLERİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI

Devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki 1 kişi de yaralandı. Diğer kamyonda sıkışan ve yaralanan sürücü ise AFAD ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Diyarbakır'da tarihi çeşmeler yeniden suyla buluşacak
Diyarbakır'da tarihi çeşmeler yeniden suyla buluşacak
100 dönümlük ekili buğday küle döndü
100 dönümlük ekili buğday küle döndü
Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
Çocuğu örgüte gönderme iddiasına istenen ceza belli oldu
Çocuğu örgüte gönderme iddiasına istenen ceza belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.