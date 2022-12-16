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Konya’da yol kenarında cansız bedeni bulundu

Konya'da, vatandaşlar tarafından yol kenarında hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için cansız bedeni hastane morguna kaldırılan kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Giriş: 16.12.2022 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Yol kenarında cansız bedeni bulundu
İHA

Konya'da Mehmet Kılıç (57), yol kenarında ölü bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenin kişinin Mehmet Kılıç (57) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Mehmet Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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