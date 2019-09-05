Adıyaman’da hacizli bir otomobilin bütün parçaları sökülerek sadece gövdesiyle yol kenarına bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, kapıları, kaportası, koltukları, döşemeleri, bagaj kapağı ve teybi gibi birçok parçası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tamamen sökülüp kasası bırakılan otomobil, daha sonra Adıyaman Otogarı yakınlarına bırakıldı. Terk edilmiş otomobili görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobili inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin hacizli yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Otomobil daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otoparka çekildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.