Yol kavgasında kurşun yağdırdı!

İHA

İstanbul'da, yol kavgasında silah çeken şahıs kurşun yağdırdı. İki kişinin yaralandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçen gün saat 01.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, yine iddiaya göre diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs diğer aracı kovalamaya başladı.

YANINDAKİ KİŞİ DE ENGEL OLAMADI Daha sonra aracı park eden şahıs, silahı eline alıp diğere araca yöneldi. Yanındaki şahsın engel olmaya çalıştığı kişi, silahla defalarca ateş etti. Şahsın aracın yanına giderek ateş etmeye devam ettiği olayda 2 kişi yaralandı. Silahlı şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.