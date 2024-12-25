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        Haberler Gündem Güncel Yol çöktü: Araç çukura düştü | Son dakika haberleri

        İzmir'de yol çöktü: Hafif ticari araç çukura düştü

        İzmir'in Kiraz ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bölgede seyir halindeki hafif ticari araç, oluşan çukura düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:36
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        Yol çöktü: Araç çukura düştü
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        İzmir'in Kirazlı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Umurlu Mahallesi ve Melek Hanım Sokak'a ulaşım sağlayan yol çöktü.

        Bölgede seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki hafif ticari araç, oluşan çukura düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.

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