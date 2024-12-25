Yol çöktü: Araç çukura düştü

İzmir'de yol çöktü: Hafif ticari araç çukura düştü
İzmir'in Kiraz ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bölgede seyir halindeki hafif ticari araç, oluşan çukura düştü
Giriş: 25.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:36
İzmir'in Kirazlı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Umurlu Mahallesi ve Melek Hanım Sokak'a ulaşım sağlayan yol çöktü.
Bölgede seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki hafif ticari araç, oluşan çukura düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.
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