15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçmiş; son olarak Çankaya Üniversitesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine harekete geçerek, bu üzücü olayların nedenlerinin araştırılıp, önleyici tedbirler alınmasına yönelik bir çalışma başlatmıştı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; YÖK ve İçişleri Bakanlığının “geçici ortak komisyon” kurması kararlaştırılmıştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin görüşmüş, bu görüşme neticesinde İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun kurulması hususunda mutabık kalmışlardı.
“ÜNİVERSİTELERDE HUZURU VE GÜVENİ ARTIRMA TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ
YÖK’te, üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan; İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı “Üniversitelerde Huzuru Ve Güveni Artırma Toplantısı” adı altında gerçekleştirildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler katıldı.
TOPLANTI SONRASI ALINAN İLK KARARLAR AÇIKLANDI
YÖK’te ilk kez gerçekleştirilen “Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı” sonrasında öncelikli olarak alınan ilk kararlar yayınlanan bir basın bildirisiyle kamuoyu ile paylaşıldı.
Şu kararlar alındı:
1- Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet / vakıf bütün üniversiteler dâhil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması,
2- Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması,
3- Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması.
4- Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi.
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