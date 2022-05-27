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TÜRK-İŞ mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Buna göre mayısta 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 19.602 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.017 lirayla asgari ücretin 1.764 TL üzerine tırmandı. Mayısta bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7.836 TL’ye yükseldi

Nisan ayında yoksulluk sınırı 17.340 TL, açlık sınırı ise 5.323 TL olarak açıklanmıştı.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay) Aralık 2021 Mayıs 2021 Nisan 2022 Mayıs 2022 Açlık Sınırı 4.097,85 2.896,52 5.323,64 6.017,85 Yoksulluk Sınırı 13.348 9.434,92 17.340,47 19.602,14

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE

Mayıs ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13.04 oranında gerçekleşti.Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 107.76 olarak hesaplandı.

Gıda harcamaları 2022'de yüzde 46.85 yükseldi:

Ara.21 Nis.22 May.22 Bir önceki aya göre değişim oranı % 24,92 8,02 13,04 Beş aylık değişim oranı % 30,09 29,91 46,85 Son on iki ay itibariyle değişim oranı % 55,74 85,02 107,76

TÜRK-İŞ raporunda resmi nisan verilerine göre yüzde 118.5 olan Tarım ÜFE ve yüzde 105.8 olan Yurtdışı ÜFE'nin yaz aylarında gıda fiyatlarında gerileme ihtimalinin düşük olduğunu kanıtlar nitelikte olduğu belirtildi.