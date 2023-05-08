Yoksulluk oranı yüzde 14.4

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TÜİK, 2022 yılına ilişkin Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerini yayınladı. Buna göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2022 yılında 2021 ile aynı düzeyde kalarak yüzde 14.4 oldu.

Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise 2021'e göre 0.3 puan artarak yüzde 21.6 olarak gerçekleşti.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre hesaplanan yoksulluk oranı (%), 2013-2022:



Hanehalkı tipine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1 puan artarak yüzde 7.5, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında ise 2.6 puan artarak yüzde 11.7 oldu. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı 1.1 puan artarak yüzde 19.6, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 13.9 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK ORAN ADANA-MERSİN BÖLGESİNDE

Hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 15 ile Adana, Mersin, yüzde 14.6 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve yüzde 14.3 ile İzmir olarak açıklandı.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan bölgeler ise yüzde 3.7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis, yüzde 6.3 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve yüzde 7.5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu.

Bunun yanında TÜİK bu yıl ilk kez göreli yoksulluk, maddi ve sosyal yoksunluk ve düşük iş yoğunluğu göstergelerinin en az birinden yoksun olma durumu olarak açıklanan yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranını hesapladı.

2022 yılı sonuçlarına göre fertlerin yüzde 32.6'sı yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kaldı. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde; 0-17 yaş grubunda yüzde 42.7, 18-64 yaş grubunda yüzde 30.2, 65+ yaş grubunda ise yüzde 20.5 olarak tahmin edildi.

OTURULAN KONUTA SAHİP OLANLARIN ORANI DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre 2022'de oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 0.8 puan azalarak yüzde 56.7 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 27.2, lojmanda oturanların oranı yüzde 1.1, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15.1 oldu.

Konut sahipliği dağılımı ve bir önceki yıla göre fark, 2021, 2022:



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