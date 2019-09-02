Dünyada 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Küresel İnsani Yardım Raporu 2018 verilerine göre, insani yardıma muhtaç kişi sayısı ise 201 milyondan fazla. Yoksulluğun azaltılması ve sosyo-ekonomik refah düzeylerinin iyileştirilmesi konusunda İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Kalkınma Dayanışma Fonu (ISFD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) güç birliğine gitti.

Bu kapsamda 27 Eylül New York´taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında lansmanı yapılacak `ISFD Yoksulluğun Azaltılması İçin STK´ların Güçlendirilmesi Programı´ öncesinde İstanbul´da bir toplantı düzenlendi. İki gün sürecek toplantı STK'ları mültecilerin eğitimi, istihdamı artırma ve kalkınma kaynaklarının geliştirilmesi, ulaşılması zor toplulukların sosyo-ekonomik refah düzeylerinin iyileştirilmesi konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Bölge Merkezi Alternatif Finans ve Düşük Karbonlu Kalkınma Uzmanı Robert Pasicko, İslami Kalkınma Bankası´na üye 57 ülkedeki insanların büyük bir kısmı açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Birleşmiş Milletler´in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için 2.5 trilyon dolar yatırım yapılması gerekiyor. Bunu devletler tek başına yapabilecek durumda değiller. Bunu sivil toplum örgütleri ile beraber yapabilirler. Bunun bir bütünlük halinde yapılması gerekiyor. Bu toplantı da STK´ları güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Onların kapasitelerini geliştirmek ve onların birbirleriyle daha iyi iletişim ağına sahip olmasını da sağlamaya çalışıyoruz. STK´lar çok farklı alanlarda çalışıyorlar. Bütün faaliyetlerinin daha etkin şekilde yapılabilmesi için STK´ların kapasitelerinin artırılması gerekiyor" dedi.

PROJEYE DESTEK OLACAK ORTAKLAR ARANIYOR

İslam Kalkınma Bankası Fonu Genel Müdür Baş Danışmanı Khemais El Gazzah ise, "Bugün hazırlanma toplantısını gerçekleştirmek için burada toplanıyoruz. Bu toplantının amacı İslami Dayanışma Fonu (ISFD) adlı bir programımız için ortaklarımızla bir araya gelmek. ISDF'nin hedefi STK'ları güçlendirmek ve İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) üyesi ülkelerde yoksulluğu azaltmak. Bugün, New York'ta bu programı başlatabilmek amacıyla bir atölye olarak toplanıyoruz. Programı Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı ile eş zamanda başlatacağız. Bu projenin hedefi, üye ülkelerimizin STK'larını güçlendirmek, onları proje teslim edecek ve uygulayacak hale getirmek ve aynı zamanda onları, yoksullukla savaşacak kapasiteye ve kabiliyete ulaştırmak. Bu amaç doğrultusunda, bugün hedefimiz dünya çapında, bizimle çalışmak isteyen ve bu STK'lara yardımcı olmak isteyen ortaklarla bir araya gelmek. Dünya çapında bu projeye katkı sağlayabilecek ortaklar bulabilmeyi hedefliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek STK'lara daha fazla yardımlarda bulunabileceğiz" ifadelerini kullandı.