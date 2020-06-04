G7 maliye bakanları, koronavirüs salgınından etkilenen yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesi için başlatılan girişimin 2020 sonrasını kapsayacak şekilde uzatılabileceğini açıkladı.
Gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 maliye bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, özel sektör dahil tüm alacaklıların borç erteleme girişimine katılmasını istedi. Açıklamada borçlu ülkelerin kamu borcu verilerini daha disiplinli olarak açıklamaları da istendi.
Bakanlar yoksul devletlere ve kamu şirketlerine yeni kredi verirken kredinin şartlarının gizli tutulmamasını, anlaşmaların gizlilik maddelerinin sınırlanması gerektiğini belirtti. Bu ifadelerin yoksul devletlere en çok borç veren ülkelerden olan Çin'in kredi verme politikalarına atıfta bulunduğu tahmin ediliyor.
2.5 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK GEREKİYOR
Videokonferans toplantısından sonra yapılan açıklamada, yoksul ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin krizi atlatmak için ihtiyaç duyacakları kaynağın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminlerinde yer alan 2.5 trilyon dolardan daha fazla olacağıuyarısında bulunuldu.
Borç ertelemesi girişimi Çin'in de yer aldığı G20 grubu ve Paris kulubü kreditörleri tarafından teklif edilmiş ve yoksul ülkelere 12 milyar dolar kaynak sağlanmıştı. Ancak şimdiye kadar başvurabilecek 73 ülkeden sadece yarısı bu imkana başvururken özel sektör katılımı beklenenin altında olmuştu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Washington Post'a yaptığı açıklamada G7 yetkililerinin ihtiyaç duyan tüm ülkelerin borç ertelemesi planından yararlanabilmesi için "durmaksızın çalışmaya" karar verdiklerini söyledi.
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