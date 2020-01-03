Yoklama memuru maaşı 2020

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

2020'DE MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI 2020

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Eski Yeni SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3 SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258,0 BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8 BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7 MEMUR 2521,7 2660,2 EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Eski Yeni Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2 Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252,0 Memur (Lisans - 1/4) 3016,0 3181,6 Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6 Başkomiser (1/4) 3207,9 3384,0 Polis memuru (8/1) 3207,9 3384,0 Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4 Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1 Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7 Profesör (1/4) 7194,9 7589,9 Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9 İmam-hatip 3101,9 3272,1 Avukat (1/4) 3101,9 3272,1 En düşük memur emekli aylığı 2522,0 2660,4 *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir



EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2020

Memur maaşları ne olacak?