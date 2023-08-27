Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle beraber Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023 YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." açıklamasında bulunmuştu. YÖKDİL saat 10:15'te başlarken gözler bitiş tarihine çevrildi. İşte 2023 YÖK/DİL sınavı bitiş saati...