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        Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL/1'de başvurular bitiyor, bugün son gün! YÖKDİL/1 başvuru ekranı ile geç başvuru tarihi

        YÖKDİL/1 sınavına gireceklerin dikkatine! Başvurular bugün bitiyor

        Şubat ayında yapılacak YÖKDİL/1 sınavı için başvurular bugün yani 17 Ocak Salı günü tamamlanıyor. ÖSYM, ilk başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru tarihlerini de açıkladı. İşte, YÖKDİL/1 başvuru ekranı ile geç başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:09
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        • 1

          YÖKDİL/1 başvurularının bitmesine saatler kaldı. ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL/1 sınavına girecek adayların 17 Ocak Salı günü yani bugün başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, 2024 YÖKDİL/1 tüm tarihleri ile YÖKDİL/1 başvuru ekranı...

        • 2

          2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR!

          ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

          Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak Çarşamba 2024 tarihinde başlamıştı. Başvurular 17 Ocak 2024 günü yani bugün bitiyor.

        • 3

          2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI

          Adaylar, YÖKDİL/1 başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

          YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

          2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.

        • 5

          2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

          YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

        • 6

          YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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