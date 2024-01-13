2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular bugün yani 10 Ocak Çarşamba 2024 tarihinde başladı ve başvurular 17 Ocak 2024'e kadar devam edecek.