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        Haberler Gündem YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi ile ve YÖKDİL/1 sınavı ne zaman yapılacak?

        2024 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL/1 sınavı ne zaman yapılacak?

        ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ÖSYM takviminin açıklanmasıyla YÖKDİL/1 başvuru tarihleri, geç başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı gün de belirlendi. Peki, 2024 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:53
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        • 1

          2024 yılında YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar YÖKDİL/1 sınavının başvuru tarihini araştırıyor. Şubat ayında yapılacak sınavın başvuruları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM'nin 2024 eğitim ve sınav takvimini açıklamasıyla YÖKDİL/1 başvuru tarihi de belirlendi. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

          Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.

        • 3

          2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

          2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.

        • 4

          2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

          YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

          YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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