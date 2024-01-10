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        Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL/1 başvuruları başladı! YÖKDİL/1'e nasıl başvuru yapılır, geç başvuru ve sınav tarihleri nedir? YÖKDİL/1 başvuru ekranı

        YÖKDİL/1 başvuruları başladı! İşte YÖKDİL/1 başvuru ekranı

        YÖKDİL/1 başvuruları başladı. Sınava girecek adayların yakından takip ettiği YÖKDİL/1 sınavına geri sayım yapılırken, ÖSYM sınavla ilgili tüm tarihlerin yer aldığı takvimi paylaştı. Peki, YÖKDİL/1'e nasıl başvuru yapılır? İşte, ÖKDİL/1 başvuru ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:45
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        • 1

          YÖKDİL/1 sınavı yaklaştıkça gündemdeki yerini almaya başladı. ÖSYM, YÖKDİL/1'e ait tüm tarihleri paylaştı. Şubat ayında yapılacak sınava girecek adaylar, YÖKDİL/1 başvurularını 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile yapabilir. Peki, 2024 YÖKDİL/1 sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte, YÖKDİL/1 başvuru ekranı...

        • 2

          2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI!

          ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

          Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvurular bugün yani 10 Ocak Çarşamba 2024 tarihinde başladı ve başvurular 17 Ocak 2024'e kadar devam edecek.

        • 3

          2024 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI

          Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

          YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

          2024 YÖKDİL/1 geç başvuru tarihi 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.

        • 5

          2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

          YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

        • 6

          YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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