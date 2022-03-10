Senenin ilk YÖKDİL oturumu için başvuru süreci geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini belirtti. İşte, 2022 YÖKDİL sınav ve başvuru takvimine dair tüm detaylar...

YÖKDİL SINAV TARİHLERİ

YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı. YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde kabul edildi. YÖKDİL/2 ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.

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