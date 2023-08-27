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        Haberler Gündem YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI 2023 | 2023 YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ile birlikte gündeme geldi. YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları sınavın ardından ÖSYM tarafından PDF olarak yayınlanacak. Sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşan YÖKDİL'de adaylar 80 soruyu 180 dakikada cevaplayacak. İşte 2023 YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:31
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavı soruları ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...

        • 2

          YÖKDİL BAŞLADI!

          Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapılıyor.

          YÖKDİL/2 saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

        • 3

          YÖKDİL OTURUMU KAÇ DAKİKA?

          İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

        • 4

          YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen sınavlarda YÖKDİL soruları ve cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgiler göz önüne alındığında 2023 YÖKDİL sınav sorularının, sınavın ardından 27 Ağustos Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

        • 5

          YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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