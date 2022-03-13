YÖKDİL 13 Mart Pazar günü planlandığı gibi saat 10.15'te başladı. Sınava girenlerin yakınları ise merak içerisinde YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için soruların cevabını ve ösym sonuç sayfasını haberimizde derledik.