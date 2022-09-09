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AÇIKLANDI! YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı: 2022 YÖKDİL sınav sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2022 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı

YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken son dakika duyurusu ÖSYM'den geldi. ÖSYM ile 9 Eylül itibarıyla Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 - YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

09.09.2022 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları ilan edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusu ardından binlerce öğrenci "YÖKDİL/2 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı...

  • YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 

  • Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

    YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonuçlarına erişebileceklerdir.

  • YÖKDİL SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

    YÖKDİL sınav puanı, sınav tarihinden itibariyle 5 (beş) yıl geçerli olmaktadır. 2022-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2027 yılına kadar geçerli olacak.

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