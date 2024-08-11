YÖKDİL sonuçları sorgulanıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YÖKDİL/2 sınavı 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başladı ve sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı duyuruldu. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?