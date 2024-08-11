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        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS 2024 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama sayfası

        YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama sayfası

        YÖKDİL sonuçları hafta sonu uygulanan sınav sonrası sorgulanıyor. ÖSYM tarafından saat 10:15'te başlayan YÖKDİL/2 sınavı 180 dakika sürdü. Toplamda 80 soru soruldu. İlk önce sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlanacak. Daha sonra sonuçlar ÖSYM AİS ekranında yer alacak. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 13:49 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:49
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        • 1

          YÖKDİL sonuçları sorgulanıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YÖKDİL/2 sınavı 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başladı ve sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı duyuruldu. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.

          YÖKDİL SINAVI HAKKINDA

          YÖKDİL bugün Türkiye’nin 81 ilindeki 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirildi. 101 bin 96 adayın başvurduğu sınavda İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu.

        • 3

          Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika süre verildi. 13.15’te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullandı. Sınav sonuçları 29 Ağustos’ta açıklanacak.

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