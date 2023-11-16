2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.



Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.