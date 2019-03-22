YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) giren öğrenciler tarafınca merak ediliyor. Dil yeterliliğini belirlemeye yönelik bir sınav olan YÖKDİL 10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

ÖSYM sınav sonuçlarıyla ilgili net bir tarih belirlemedi fakat 2019 YÖKDİL sınav sonuçlarının 25 Mart ila 31 Mart arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.