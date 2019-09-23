YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır? sorusu sınava girecek ve yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen adaylar tarafından soruluyor. YÖKDİL sınavına; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabiliyor. Bugün sona erecek YÖKDİL başvurularında 120 liralık sınav ücreti en geç yarına kadar ödenmeli. YÖKDİL başvuruları için son başvuru günü 2 Ekim 2019 olarak belirlendi. YÖKDİL sınavında; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak. 2019 YÖKDİL sınavına dair detaylar haberimizde...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN? 2019

2019 güz dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. 180 dakika yani 3 saat sürecek YÖKDİL sınavı saat 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Dikkat: Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

- Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine YÖKDİL sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de ücret yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU)

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.