YÖKDİL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

2022 YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022 YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Adayın sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.