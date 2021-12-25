Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların başvuru tarihleri, sınav tarihleri, geç başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri her senenin başında ÖSYM tarafından yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile duyuruluyor. 2022 yılında Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL sınavına girecek olan öğrenciler tarafından merakla araştırılan 2022 YÖKDİL ne zaman, YÖKDİL başvuru tarihleri endir sorularının cevapları belli oldu. İşte 2022 YÖKDİL tarihleri hakkında merak edilenler...