YÖKDİL ne zaman açıklanır sorusu hafta başından beri en çok araştırılan sorulardan biri. 2022 YÖKDİL/1 için başvurular 21 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla tamamlanmıştı.

Bilindiği gibi YÖKDİL sınavı senede iki defa yapılıyor ve ilk sınav 13 Mart'ta tamamlandı. YÖKDİL sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağını araştırıyor. ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL sonuç açıklanma tarihi belli oldu.