Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen 2021 YÖKDİL sınavı başvuruları 12 Temmuz'da sona erdi. Peki YÖKDİL geç başvuru günü ne zaman?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 geç başvuru işlemi 27 Temmuz 2021 tarihinde alınacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL normal başvuru ücreti 145 TL idi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.