2019 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? Şeklindeki sorular yabancı dil sınavına girecek olan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 13-23 Eylül tarihleri arasında başvuruların AÖSYM AİS sayfası üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Peki, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL sınavı ne zaman? Tüm ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM AİS YÖKDİL 2019 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvurusunda bulunacak adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden TC Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

YÖKDİL BAŞVURU

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti 120.00 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar 23 Eylül saat 23.59'a kadar başvruularını gerçekleştirebilecek.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YÖKDİL 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat sürecek.