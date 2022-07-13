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YÖKDİL başvuruları son tarih ne zaman? ÖSYM tarihi duyurdu! YÖKDİL ne zaman?

YÖKDİL son başvuru ve sınav tarihi ne zaman? YÖKDİL'e girmek isteyenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte YÖKDİL sınav tarihi ve son başvuru tarihi belli oldu. Başvurular geçtiğimiz haftanın son iş gününde başladı. Peki son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

13.07.2022 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • YÖLDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL son başvuru ve geç başvuru tarihi nedir? YÖKDİL başvurularının başlamasıyla birlikte bu soruların cevabı da merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, YÖKDİL son başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM takviminde merak edilip araştırılan soruların cevabı...

     

  • YÖKDİL NE ZAMAN?

    ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.

  • YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    YÖKDİL başvuruları 6 Temmuz'da başladı. Son başvuru tarihi ise 18 Temmuz olarak ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. YÖKDİL geç başvuru tarihi ise 26 Temmuz olarak ilan edildi. 

  • YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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  • YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YÖKDİL sonuçları ÖSYM takvimine göre 26 Eylül 2022'de sınava girenlerle paylaşılacak.

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