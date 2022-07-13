YÖLDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL son başvuru ve geç başvuru tarihi nedir? YÖKDİL başvurularının başlamasıyla birlikte bu soruların cevabı da merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, YÖKDİL son başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM takviminde merak edilip araştırılan soruların cevabı...