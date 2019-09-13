YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır? sorusu sınava girecek ve yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen adaylar tarafından soruluyor. Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabiliyor. 23 Eylül'de sona erecek YÖKDİL başvuruları için son başvuru günü 2 Ekim 2019 olarak belirlendi. YÖKDİL sınavında; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak. 2019 YÖKDİL sınavına dair detaylar haberimizde...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019 güz dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. 180 dakika yani 3 saat sürecek YÖKDİL sınavı saat 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU)

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.