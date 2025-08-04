YÖKDİL 2 sonuçları açıklanma tarihi: YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilindiği gibi, YÖKDİL/2 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Temmuz'da tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonrasında sınav sonuç tarihi gündeme geldi. On binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından, soru ve cevaplar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte güncel bilgiler...
- 1
27 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), tamamlandı. Sınav sonrasında, adaylar sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM’nin açıklama takvimine göre, 2025-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...
- 2
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
- 3
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL / 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
-
- 4
YÖKDİL TAKVİMİ 2025
YÖKDİL/2
Sınav Tarihi:
27.07.2025
Sonuç Tarihi:
15.08.2025