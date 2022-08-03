YÖKDİL ne zaman yapılacak sorusu, akademik kariyer hedefleyen pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavın tarihi ve uygulanacağı iller belli oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, YÖKDİL sınavıyla ilgili detaylar...