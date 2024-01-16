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        Haberler Gündem Eğitim YÖK ve BTK, yapay zeka derslerinin üniversite müfredatına eklenmesi için işbirliği yaptı

        YÖK ve BTK, yapay zeka derslerinin üniversite müfredatına eklenmesi için işbirliği yaptı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili dersler, üniversitelerin müfredatlarına dahil edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:00
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        Yapay zeka üniversite ders müfredatlarına giriyor
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        YÖK ile BTK arasında "BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İşbirliği Protokolü" imza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Yapay Zeka Zirvesi24 etkinliğinde düzenlendi.

        YÖK Başkanı Özvar, buradaki konuşmasında, son yıllarda, başta yapay zeka olmak üzere bütün dünyada dijital teknolojilerde son derece büyük gelişmeler ve dönüşümler gerçekleştiğini anlattı.

        Bu süreçleri çok yakından takip ettiklerini ve yükseköğretim sistemini yaşanan dönüşüm sürecine tam anlamıyla adapte edebilmek adına büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Özvar, YÖK'ün son dönemde dijital teknolojiler alanında gerçekleştirdiği ve devam eden bazı çalışmalar hakkında son verileri paylaştı.

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        Bu kapsamda, 8 pilot üniversitenin katılımıyla Mayıs 2022'de Yükseköğretimde Büyük Veri Projesini başlattıklarını dile getiren Özvar, uygulamanın bütün üniversitelerde hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Son yıllarda lisans seviyesinde 8 üniversitede "yapay zeka mühendisliği" ve "yapay zeka ve veri mühendisliği" bölümlerinin açıldığını dile getiren Özvar, gerekli görüldüğü takdirde bu sayının artırılacağını belirtti.

        YÖK, YAPAY ZEKA ALANINDA ÇALIŞMA GRUBU KURDU

        Erol Özvar, son dönemde yapay zeka konusunda yürüttükleri teknik çalışmaları somut adımlara dönüştürmeye başladıklarını kaydetti.

        YÖK'ün 18 Aralık'ta yaptığı "Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayının ardından özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 29 Ocakta yeni bir çalıştay daha düzenleyeceğini bildiren Özvar, bu alanda yürüttükleri diğer yeni çalışmaları şöyle anlattı: "Yapay zeka alanında YÖK bünyesinde Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu kuruldu. Bu çalışma grubu, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi konularda ortaya çıkan insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için açılması gereken yeni bölüm ve programların belirlenmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Çalışma grubu tarafından yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda bilişim teknolojileri ve yapay zeka temelli yeni ön lisans ve lisans programı açılmasına karar verilmiştir. İlerleyen tarihlerde başka programların açılması da gündeme gelebilecektir.

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        Bu noktada, her ne kadar bu programların müfredatlarının belirlenmesinde esas sorumluluk üniversitelere ait olsa da tecrübeli öğretim üyesi eksikliği nedeniyle, çalışma grubumuz müfredatlar konusunda da üniversitelere her türlü desteği verecektir."

        YAPAY ZEKA DERSLERİ KREDİLENDİRİLECEK

        Erol Özvar, yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojilere ilişkin kamu ve özel sektörleri dahil olmak üzere bütün paydaşlarla işbirliklerini geliştirmeye büyük önem verdiklerini vurguladı.

        Yaklaşık 2 milyon kullanıcısıyla son derece büyük bir potansiyele sahip olan BTK Akademinin yürüttüğü faaliyetler ve derslerle, çok geniş bir kesime yeni teknolojiler konusunda farkındalık kazandırdığını, gençlere yeni iş ve kariyer konularında destekler sunduğunu aktaran Özvar, şöyle konuştu: "Bu noktada, BTK Akademi tarafından verilen derslerin kredilendirilmesi düşüncesi ortaya çıkmış, konuyla ilgili YÖK ile BTK arasında bir işbirliğinin ciddi faydalar sağlayacağı değerlendirilmiştir. Yapılan görüşmeler olumlu şekilde ilerlemiş ve protokol imza aşamasına gelmiştir.

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        Protokol sayesinde, BTK Akademi tarafından verilen derslerin üniversitelerimizin müfredatlarına dahil edilmesini ve bu derslerin kredilendirilmesini planlamaktayız. Derslerin üniversitelerimizin ders havuzlarına dahil edilmesi, Kurulumuz bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu marifetiyle gerçekleştirilecektir. BTK Akademi dersleri öğrenciler tarafından çevrim içi veya çevrim dışı olarak takip edilecek, sınavlar ise üniversitelerimizde yüz yüze gerçekleştirilecektir."

        YÖK ve BTK Akademi işbirliğinin YÖK tarihinde bir ilk adımı ifade ettiğini vurgulayan Özvar, bundan sonraki aşamada, BTK ile Yükseköğretim Kurulu arasında bir ortak çalışma grubunun oluşturulmasıyla, yeni derslerin açılması ve müfredat çalışmalarının birlikte gerçekleştirilmesi gibi konularda işbirliğinin daha da ilerleyeceğini bildirdi.

        YAPAY ZEKAN DERSLERİNİN BÜTÜN BÖLÜMLERDE SEÇMELİ OKUTULMASI HEDEFLENİYOR

        Özvar, yapay zeka ve dijital teknolojiler alanındaki bu derslerle ilgili, şu değerlendirmelerde bulundu: "BTK Akademi derslerinin sadece dijital teknolojiler konusunda uzmanlaşan öğrenciler tarafından değil sosyal, teknik, sağlık ve benzeri alanlar dahil bütün lisans, ön lisans bölüm ve programlarında seçimlik ders olarak okutulmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu sayede bütün üniversitelerimizdeki öğrencilerin temel düzeyde de olsa yapay zeka ve dijital teknolojiler konusunda farkındalığa sahip olması mümkün olacaktır."

        Programda, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, işbirliği protokolünü imzaladı.

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