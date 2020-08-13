YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapıldı. Peki 2020 -2021 eğitim döneminde üniversiteler ne zaman açılacak?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2020
Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" dedi.
YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN AÇIKLAMASI
YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından üniversitelerin açılış tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Saraç açıklamada, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesile ile getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı.
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