Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ün "çift ana dal ve yan dal eğitim" kararı temel bilimlere ilgiyi artırdı

        YÖK'ün "çift ana dal ve yan dal eğitim" kararı temel bilimlere ilgiyi artırdı

        Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), temel bilimlerle ilgili programları tercih edecek öğrencilere çift ana dal ve yan dal yapma imkanı sağlaması üzerine bu bölümlere talep artarken, taban puanlar ve başarı sıralaması yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:20 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK'ün "çift ana dal ve yan dal eğitim" kararı temel bilimlere ilgiyi artırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, temel bilimlere ilgi çekmek ve kalitenin yükselmesini sağlamak amacıyla 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce alınan kararla İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerini tercih edecek öğrencilere çift ana dal ve yan dal imkanı getirildiği hatırlatıldı.

        Bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin bilgisayar bilimleri, iktisat, ekonomi, işletme, istatistik ve ekonometri programlarında çift ana dal ile yan dal eğitimi yapabilmesine imkan sağlandığı aktarılan açıklamada, "Bu karar üzerine adaylar, söz konusu bölümlere büyük ilgi gösterdi. 2023-YKS sonuçlarına göre, taban puanlar yaklaşık 10-35 puan aralığında artarken, başarı sıralamalarında da 61 binlere kadar ulaşan yükselmeler gözlendi" bilgisi paylaşıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, tüm bilimlerin temeli kabul edilen matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine, bilimsel üretimde, AR-GE'de, inovasyonda ve sanayinin gelişmesinde itici güç olmaları nedeniyle gelişmiş ülkelerde büyük yatırımlar yapıldığına işaret edildi.

        YENİ TABAN PUANLAR VE BAŞARI SIRALAMALARI

        YÖK'ün açıklamasında, İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerinin puanları ile başarı sıralamalarına yer verildi. Buna göre, taban puanlar yaklaşık 10-35 puan aralığında artarken, başarı sıralamalarında da 61 binlere kadar ulaşan yükselmeler gözlendi.

        "ALDIĞIMIZ KARAR AMACINA ULAŞTI"

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sonuçların çok sevindirici olduğunu belirterek, aldıkları kararın amacına ulaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Bilgi üretiminin bir ülkenin, insanlığın gelişmesinde kilit rolü bulunduğuna işaret eden Özvar, temel bilimlerde kalitenin artırılmasının geleceğe yatırım olduğunu vurguladı.

        Özvar, şunları kaydetti: "Dikkat çekici akademik başarısı olan adaylarımızın üniversite tercihleri içinde temel bilimlere de yönelmelerini arzu ediyoruz. Bu amaçla, temel bilimler alanlarında eğitim-öğretim kalitesini artırmanın yanı sıra bu programların tercih bakımından cazip hale getirilmesi gerekiyor. Çift ana dal veya yan dal imkanının sunulmasını bu açıdan değerlendiriyoruz. Mezuniyet sonrasında istihdam olanaklarını zenginleştirmek için bu ve diğer alanlarda yeni düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Habertürk Anasayfa