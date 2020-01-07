07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yükseköğretim Kurulunca ( YÖK),"Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları eklendi.
YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanarak 2016-2017 akademik yılında hayata geçirilen "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'ye ulaştı. YÖK'ün verdiği burs miktarı, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı ile aylık 4 bin 500 lirayı buluyor.
YÖK'ün 2020 vizyonunda, proje kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı kişi sayısının 5 bine çıkarılması hedefi de yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İÇİN DOKTORALI MÜHENDİSLER YETİŞTİRİLECEK
Yükseköğretim Kurulu, tüm Türkiye'nin yerli otomobil heyecanını katlayacak yeni bir karara imza attı. "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için çalışmalarını yürüten YÖK, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi'ndeki doktora programlarına yeni alanlar ekledi.
YÖK'ün doktora programlarına, "elektrikli ve hibrid araçlar" dışında, "enerji depolama", "güç elektroniği" ve "motor teknolojileri" başlığıyla 3 yeni bilim alanı daha dahil edildi.
Bu alanlarda doktora yapmak isteyenler, 4 bin 500 lirayı bulan burs imkanından yararlandırılacak.
YÖK, 10 Ocak'a kadar bu alanlarda doktora programı açacak yükseköğretim kurumlarının başvurusunu alacak. Bu başvuruların sonuçlanmasının ardından, doktora yapmak isteyen öğrenciler bu üniversitelere başvurabilecek.
Üniversitelerde halen otomotiv sektörüne yönelik eğitim veren "Otomotiv Teknolojisi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ile Makine" ön lisans programları da bulunuyor.
KURUMLARDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINIYOR
YÖK yetkilileri, doktora programlarındaki tematik alanlar belirlenirken kurum ve kuruluşlardan kendi alanlarında doktoralı insan yetiştirilmesi için gelen talepleri mutlaka dikkate aldıklarını belirtiyor.
YÖK'ün doktora programlarına eklenen bölümler arasında ayrıca, "Doğu Akdeniz çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, savunma teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri, kamu diplomasisi, kırsal kalkınma, soykırım çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon" da bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!