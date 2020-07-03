YÖK, Türk üniversitelerinin yurt dışında tanıtımı için ilk sanal fuar hazırlıklarını tamamladı

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 küresel salgınının, eğitim başta olmak üzere hayata dair her alanı derinden etkilediğini vurguladı.
Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemini salgının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla var olan potansiyeli hızlı karar alma mekanizmalarıyla harekete geçirdiklerini, öğrenci merkezli pek çok yeni uygulama başlattıklarını anlatan Saraç, başlattıkları Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaştığını hatırlattı.
Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasında son yıllarda yakalanan büyük ilerlemenin Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla kesintiye uğramaması için bir dizi önemli yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Saraç, bu kapsamda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı önemli yeni imkanlar tanındığını anlattı.
Saraç, ayrıca uluslararası öğrenci kontenjan kısıtının kaldırılması, bu adaylara ön kayıt, 15 Aralık 2020'ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar sağlandığını aktardı.
Bu düzenlemelerle küresel salgın sürecinde üniversitelerin yurt dışından öğrenci kaydetmelerinin teşvik edileceğini vurgulayan Saraç, böylece Türk yükseköğretiminin yabancı öğrenciler için çekim merkezi olmaya devam etmesiyle üniversitelerin uluslararası rekabete girebileceklerini söyledi.
- "142 ülkede dikkatler Türk yükseköğretimine çekilecek"
YÖK Başkanı Saraç, yeni koronavirüs salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için ilk sanal fuar hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.
Sanal fuarla Türk diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu 142 ülkede dikkatleri Türk yükseköğretimine çekmeyi, yükseköğrenim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı, uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretimde sunulacak imkanlarla ilgili bilgilendirmeyi hedeflediklerini anlatan Saraç, şunları kaydetti:
"Yükseköğretim sistemimizdeki ilk sanal fuar, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020 adıyla bu yıl 20-22 Temmuz 2020'de düzenlenecek. Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 arasında küresel ölçekte düzenlenecek Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020, www.virtualfair-yok.gov.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek."
Halihazırda 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretiminin sisteme daha çok uluslararası öğrenci çekebilmesi için YÖK şemsiyesi altında, YÖK'ün inisiyatif ve organizatörlüğüyle gerçekleştirilen ve önemli bir tanıtım fırsatı sunacak fuarda 176 üniversitemiz kapılarını potansiyel gençlere açacak. YÖK sanal fuarının, Türkiye'nin yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi olma niteliğini her yıl daha da güçlendirmesi için önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak gerçekleştirilmesini planlıyoruz."
- Fuarda paydaş kurum ve kuruluşların standları da yer alacak
Sanal fuarda, üniversitelere ait standların yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait standlar da yer alacak.
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