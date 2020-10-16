YÖK'ten petrol sondaj gemilerindeki yüksek teknoloji eğitimlerini millileştiren projeye ödül

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ortaklığında yürütülen proje tamamlandığında daha önce yurt dışından alınan teknoloji eğitimleri, Türkiye'de milli imkanlarla yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen törende, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışma, proje, tez ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından bu yıl dördüncüsü verilen "YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ödüller, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride takdim edildi.
Sondaj çalışmalarında yüz güldüren rezerv haberlerinin ardından, Türkiye'yi bu kez de sondaj gemilerinin yüksek teknoloji eğitimleri konusunda uluslararası arenada söz sahibi yapacak önemli bir üniversite-sanayi iş birliği projesinin, törende kurumsal kategoride ödüle layık görülmesi dikkati çekti.
"YÖK Üniversite Sanayi İşbirliği Ödülü", TPAO ve İTÜNOVA TTO arasında "Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi Açık Deniz Emniyeti ve Acil Durum İleri Eğitimlerinin Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesi" iş birliği projesinin oldu.
- Türkiye'nin sondaj gemilerindeki akredite teknoloji eğitimleri dünyaya açılacak
TPAO ve İTÜNOVA arasında uygulanan üniversite-sanayi iş birliği modeli, bu alanda yürütülen projeler arasında pek çok açıdan örnek teşkil ediyor.
Bu iş birliği sayesinde, Türkiye'de denizcilik alanında akredite edilecek yüksek teknoloji içerikli eğitim altyapısı, özellikle petrol ve doğal gaz endüstrisinde küresel düzeyde faaliyet gösteren firmalara açılacak.
Projenin girişimcilik, iş geliştirme ve ticari yönünü güçlendirmek için Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği çerçevesinde kurulan İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisinin de üniversitenin yanında yer alması, yenilikçi ve öncü bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.
Proje tamamlandığında, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye'nin OPITO onaylı ilk eğitim tedarikçi firması unvanına sahip olacak ve öncü bir rol oynayacak.
Özellikle, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ve Doğu Akdeniz bölgesinde son yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde, bu nitelikte uluslararası bir eğitim-belgelendirme tedarikçisinin Türkiye'de yapılandırılması büyük önem taşıyor.
İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, petrol ve doğal gaz sektöründe insan kaynağı desteği sağlayan firmaların eğitim ve belgelendirme süreçlerinde de önemli bir bölgesel çözüm ortağı olacak.
Özellikle sondaj gemilerindeki deniz üstünde ve deniz altında zorlu geçen yüksek teknoloji eğitimlerinin yurt dışı yerine Türkiye'de verilmeye başlanmasıyla petrol ve doğal gaz gibi alanlarda ülkenin hem akademik ve teknolojik bilgi birikimi yükselecek hem de ekonomiye büyük katkı sağlanacak.
Bunların yanında bölgede faaliyet gösteren büyük çaplı firmaların teknolojik gelişmelere bağlı eğitim talepleri karşılanacak ve Türkiye'de bu konulardaki akademik çalışmalar da yeni boyutlara taşınacak.
Bu da küresel olarak büyük önem taşıyan petrol ve doğal gaz gibi alanlarda Türkiye'ye değer, ekonomiye katkı sağlayacak.
- Sondaj alanında yüksek teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesinin önü açılacak
Üniversite-sanayi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje tamamlandığında, sondaj gemilerinde kullanılan sensör, sismik araştırma yazılımları gibi yüksek teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesinin de önü açılacak.
Akademisyenlerin sondaj gemilerinde kullanılacak teknolojilerle ilgili ülkede oluşan bilgi birikimi sayesinde yeni milli ve yerli teknolojiler geliştirmeleri için uygun bir platform sağlanmış olacak.
İş birliğiyle ayrıca Türkiye'nin milli gemilerinde yerli teknolojilerin daha yüksek oranda kullanımına katkı sağlanacak.
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