YÖK'ten öğretim elemanlarını ilgilendiren karar

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YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ücretlerine ilişkin önemli bir karar aldı. Vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına Devlet yükseköğretim Kurumları'nda ödenen emsal 'net ücret' tutarından daha az ücret ödeyemeyecek.

YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazıyla, öğretim elemanlarına Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal 'net ücret' tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiğini bildirdi.

"EMSAL NET ÜCRET TUTARINDAN DAHA AZ ÜCRET ÖDEYEMEYECEK"

YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin, 'Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine' yönelik kararını iptal etti.

Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecek. Buna göre; vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil, net miktar üzerinden ödeme yapacak. Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli hem de YÖK nezdinde müeyyidelere maruz kalacak.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.