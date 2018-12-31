YÖK'ten doktora öğrencilerine 'burs artışı' müjdesi

31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA muhabirinin, Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK tarafından öncelikli alanlarda Türkiye'nin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2 bin kişi için uygulamaya konulan "100/2000 YÖK Doktora Bursu" verilmeye devam ediliyor.
Yükseköğretim tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan ulusal ölçekli doktora programı "100/2000 YÖK Doktora Projesi"nin yeni dönem başvurularını 27 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde alan YÖK, burs miktarlarını da artırdı. Bu kapsamda 2017'de aylık bin 800 lira, 2018'de ise 2 bin lira olan bursun Mart 2019'dan geçerli olmak üzere 2 bin 250 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.
ÇALIŞAN DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE DE DESTEK VERİLİYOR
Daha önce iş dünyasından gelen talepleri dikkate alarak program kapsamında çalışan doktora öğrencilerine de burs vermeye başlayan YÖK, bu kapsamdaki burs miktarını da 550 liraya yükseltti. Söz konusu rakam Mart 2019'dan itibaren geçerli olacak.
"BİLİŞİM, DİJİTALLEŞME VE TARIM ODAKLI YENİ ALANLAR EKLENDİ"
Öte yandan, her bir çağrıda 100 öncelikli alanda güncellemeye giden YÖK, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nın 5'inci çağrı döneminde de ilgili paydaşlarla yaptığı çalışmalar sonucunda desteklenecek yeni alanları belirledi. Bu kapsamda fen ve mühendislik bilimlerindeki yeni alanlar şöyle: "Ağ teknolojileri (5g, nesnelerin interneti),akıllı enerji sistemleri, bitki genetiği ve tarımsal biyoteknoloji (tohum araştırmaları ve aşı teknolojisi),blokzincir teknolojisi, güvenlik ve güvenilirlik mühendisliği, hijyen, sanitasyon ve gıda güvenliği, kuantum programlama, nükleer enerji, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, siber güvenlik/kriptoloji, sistem mühendisliği, sürdürülebilir tarım (yenilikçi ve iyi tarım uygulamaları),uzay ve havacılık mühendisliği (uydu ve uydu fırlatma teknolojileri dahil),yapay zeka ve makine öğrenmesi, yazılım mühendisliği, yenilikçi gıda işleme teknolojileri ve gıda biyoteknolojisi."
Sağlık bilimlerinde desteklenecek yeni alanlar, hastane enfeksiyonları ve antimikrobiyal direnç, odyoloji ve konuşma bozuklukları, toksikoloji, yaşlanma ve yaşlı sağlığı oldu.
Sosyal bilimlerde ise anayasa hukuku, bilişim hukuku, eğitimde dijitalleşme, İspanyol dili ve edebiyatı, Kore dili ve edebiyatı gibi yeni doktora alanları saptandı.
3 BİN 200 DOKTORA ÖĞRENCİSİ BURSTAN FAYDALANIYOR
"100/2000 YÖK Doktora Projesi" kapsamında yükseköğretim kurumları, ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 tanesi için en az 3 kontenjan talep ederek başvuru yapabiliyor.
YÖK'ün verilerine göre, ilk olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde çağrıya çıkılan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında, Türkiye'nin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli tematik alanında toplam 3 bin 200 doktora öğrencisi burs almaya devam ediyor.
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