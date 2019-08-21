30 Haziran'da yapılan DGS'nin sonuçları, 25 Temmuz'da açıklandı. Bugün başlayan tercih işlemleri, 28 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Adaylar, tercihlerini elektronik ortamda, bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak, yapabilecek. Yerleştirme işleminde 2019-DGS başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

DGS tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylara ise YÖK'ten müjde geldi. YÖK, kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan adaylara, 'şartlı kayıt' hakkı tanıdı.

Üst Kurul, kayıt tarihleri arasında değil kayıt tarihinden sonra mezun olan adaylara durumlarını belgelemeleri halinde kazandıkları lisans programına kayıt yaptırabilmeleri yönünde karar aldı. YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, "2019 yılı DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan; ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı gibi başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur" denildi.