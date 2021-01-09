Uzmanların da hijyen kuralları gereği herkesin kendi makyaj malzemelerini kullanması gerektiğinin altını çizmesi daha da doğallığa yöneltti. Ancak bu süreçte hem kendinizi daha iyi hissetmek hem de daha canlı görünmek için çok hafif kış makyajı yapabilirsiniz elbette.