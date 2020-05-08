YÖK "Covid-19" web sitesini erişime açtı

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK tarafından hazırlanan site, bugün test amaçlı erişime açıldı. Sitede, YÖK'ün Kovid-19 küresel salgını konusundaki yönetim ve mevzuat kararları kronolojik sırayla yer aldı.
Sitede, üniversitelerin uzaktan öğretimine ilişkin durum tespitini ortaya koyan anket ve grafikler de dikkate sunuldu.
Çin'in Vuhan kentinde bilinmeyen bir etkene bağlı zatürre vakalarının bildirildiği 31 Aralık 2019'dan günümüze uzanan bir sıralamayla Kovid-19 Yükseköğretim Yol Haritası'nda ise gün gün küresel salgın sürecinde yaşananlar ortaya kondu.
- Saraç'tan teşekkür
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, web sitesinde, akademisyenler, yöneticiler ve öğrencilere yönelik kaleme aldığı yazıda, yükseköğretime katkıları, ürettikleri değerler ve güvenleri için teşekkür etti.
Bu zorlu süreçte eğitim ve öğretimin uzaktan ve çevrimiçi olarak yürütülmesinin ve aksamadan devam etmesinin anlamlı ve önemli bir başarı olduğunu aktaran Saraç, "Site, Kovid-19 küresel salgını boyunca Yükseköğretim Kurulunun yaptığı çalışmaları, alınan yönetim ve mevzuat kararlarını, kamuya, ulusal ve uluslararası üniversite camiasına duyurmak amacıyla açılmıştır. Ayrıca Türk üniversitelerinin bu konuda ürettiği, yaptığı çalışmaları duyurabilmek için de üniversitelerin web sitelerine ait linkler sitede yer alacaktır." bilgilerini verdi.
Sitede, YÖK Başkanı Saraç'ın Anadolu Ajansında (AA) yayınlanarak farklı dillere çevrilen "Pandemi Günlerinde Türk Yükseköğretimi" isimli makalesine de yer verildi.
- Üniversitelerin Kovid-19'a yönelik çalışmaları bir tıkla erişimde
Sitede, üniversitelerdeki online eğitim, internet semineri, Kovid-19'a yönelik bilimsel yayın ve üretimlerinin yer aldığı linklere de yer verildi.
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